شكرا لقرائتكم توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال طقس العرب: إن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمحاكاة الحاسوبية تشير إلى توقعات بابتعاد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا عن أجواء المملكة يوم الخميس، بحيث تضعف الفعالية الجوية الماطرة في معظم المناطق، مضيفًا: وتُشير ذات الخرائط إلى توقعات بنشاط للرياح الشمالية الغربية على أجزاء عِدّة من غرب المملكة.

أمطار رعدية

يُتوقع- بمشيئة الله- أن تضعف الفعالية الجوية على أجواء المملكة يوم الخميس، ومع ذلك تبقى الفرصة مُهيأة لهطول أمطار رعدية، ولكنها تكون متفرقة وعلى نطاق محدود إجمالًا من مناطق حائل والقصيم والجوف وجنوب شرق تبوك، ولا يستبعد أن تتكون بعض السحب الماطرة في نطاق ضيق من منطقتي الرياض والشرقية.

السحب الركامية

كما يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الخميس على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير، وربما تطال غرب منطقة نجران.

طقس مستقر

وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا في أغلب المناطق، ومائلًا للحرارة نهارًا، بينما يكون حارًّا في المناطق الشرقية والجنوبية مع درجات حرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات مئوية في تلك المناطق.

ويتوقع- بمشيئة الله- أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على جنوب تبوك والمدينة المنورة وشرق مكة المكرمة وغرب منطقة الرياض إداريًّا، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في أجزاء من تلك المناطق.