السعودية اليوم / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقيم حفل معـايدة لمنسـوبيها بعيد الفطر المبارك



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أقامت الهيئة

وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

// انتهى //

09:21ت م

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الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأقامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس, في مقرها بالرياض, حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها، بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان وعدد من قادة الهيئة.وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //09:21ت م0013

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