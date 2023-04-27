السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على تبوك



تبوك 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس.

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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10:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.