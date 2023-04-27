السعودية اليوم / استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.. وصول 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة



جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

10:42ت م

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جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة - أيدها الله - في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).// انتهى //10:42ت م0020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.