

بريدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أقام تجمع القصيم الصحي حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشائع وقيادات التجمع .

وهنأ الرئيس التنفيذي منسوبي التجمع بمناسبة حلول العيد، مقدمًا شكره لكافة العاملين في مختلف المواقع الصحية خلال إجازة عيد الفطر، سائلاً الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

// انتهى //

10:50ت م

0021





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يقيم حفل معايدة لمنسوبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.