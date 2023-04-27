السعودية اليوم / حرس الحدود يواصل تقديم الدعم للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عملية إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان



الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس.

يواصل حرس الحدود تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عملية إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي.

ويأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء.

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10:51ت م

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