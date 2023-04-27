السعودية اليوم / أكثر من 10 آلاف مستفيد من المراكز الصحية التابعة لمستشفى بريدة المركزي في إجازة عيد الفطر



بريدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى بريدة المركزي خدماتها الطبية والعلاجية والإسعافية لأكثر من 10649 مستفيداً، خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من خدمات مركز الرعاية الصحية الأولية بحي السادة، الذي يعمل بنظام 24 ساعة بلغ أكثر من 6473 مستفيداً، فيما استقبل مركز الرعاية الصحية بحي الضاحي 2851 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز الرعاية الأولية بمحافظة الشماسية 1325 مستفيداً خلال إجازة عيد الفطر.

وأضاف : أن إجمالي المراجعين من السعوديين بلغ 5091 مستفيداً، في حين بلغ عدد المستفيدين من غير السعوديين 613 مستفيداً، وبلغت نسبة الأطفال الأقل من 12 عاماً من إجمالي المراجعين 1630 مستفيد.

وبين التجمع أن عيادات الأسنان استقبلت 228 مستفيداً، فيما قدمت عيادات الغيارات والحقن خدماتها إلى 648 مستفيداً، ومن جانب عيادات المحاليل الوريدية فقد تمكنت من خدمة 957 مستفيداً، بينما أجرت أقسام الأشعة في المراكز الصحية خلال الإجازة 993 تصويراً إشعاعياً، ونفذت أقسام المختبر 404 فحوصات مخبرية، واستطاعت عيادات التطعيمات من خدمة 135 مستفيداً قدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة.

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10:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.