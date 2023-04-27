السعودية اليوم / باكستان تعلن ظهور أول إصابة بجدري القردة



إسلام آباد 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بعدوى جدري القرود "إمبوكس" في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية في بيان صحفي، أن مسافراً وصل في الآونة الأخيرة إلى باكستان جاءت نتيجة تحاليله إيجابية، وعُزل في مستشفى بالعاصمة إسلام آباد مع آخرين يخضعون للفحص، مضيفة إلى أنه لا يوجد دليل على انتشار المرض‭‭ ‬‬الفيروسي محلياً.

وأكدت الوزارة أنه تم تنبيه سلطات المطار والمستشفيات لمراقبة المزيد من حالات الإصابة بهذه العدوى.

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10:57ت م

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