السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص جراء اندلاع حريق في قطار ركاب جنوب باكستان



إسلام آباد 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم جراء اندلاع حريق اليوم في عربة قطار ركاب في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحريق اندلع في عربة رجال الأعمال بقطار سريع بعد وقت قصير من انطلاقه من مدينة كراتشي متجهاً نحو مدينة لاهور، وتم إيقاف القطار في محطة مدينة خيربور بإقليم السند، للسيطرة على الحريق.

وأضافت أن أربعة من الركاب مازالوا في عداد المفقودين لأن بعض المسافرين قفزوا من القطار خوفاً من الحريق.

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11:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.