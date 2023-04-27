السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يعلن عن توقيت الدوام الصيفي للمتبقي من العام الدراسي الحالي



مكة المكرمة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة عن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية، بدءاً من الأحد القادم 1444/10/10هـ، وذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، فيما سيبدأ الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.

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