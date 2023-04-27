السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الصيفي



عرعر 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

اعتمدت ‫إدارة التعليم العام بالحدود الشمالية مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم لجميع مدارس المنطقة .

وأوضحت أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنين " الساعة 7 صباحاً، والحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات الساعة 6:45 صباحاً، والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحاً ، مؤكدة على مديري ومديرات المدارس، بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف المحددة .

// انتهى //

12:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.