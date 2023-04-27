

الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

قدمت وزارة العدل خدماتها رقميًا لأكثر من 100 ألف مستفيد خلال إجازة عيد الفطر للعام 1444 هـ, وذلك لضمان استمرارية خدمة المستفيدين خلال الإجازات الرسمية عبر بوابة "ناجز Najiz.sa".

وأوضحت أن بوابة "ناجز" تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ ما يختصر عليهم الجهد والوقت.

وأكدت الوزارة أن التوسع في رقمنة الخدمات أغنى المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية "المحاكم وكتابات العدل"، كما ألغى الحاجة لاستخدام الورق في العمليات كافة، إذ توفر البوابة نحو 150 خدمة.

// انتهى //

12:48ت م

0041





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة العدل : أكثر من 100 ألف مستفيد من بوابة "ناجز" خلال إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.