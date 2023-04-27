

فيكتوريا 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

بدأت بمدينة فيكتوريا في زيمبابوي أعمال القمة السادسة لتحول أفريقيا تحت عنوان "الاتصال والابتكار والتحول"، وتستمر لمدة يومين.

وتهدف أعمال القمة إلى تمكين الدول الأعضاء من أن تصبح ذات اقتصادات ذكية أكثر تنافسية ومرونة وانفتاح وابتكار، ولإيجاد طرق فعالة لتشكيل وتسريع واستدامة الثورة الرقمية الجارية في أفريقيا.

// انتهى //

13:13ت م

0044





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء أعمال القمة السادسة لتحول أفريقيا تحت عنوان " الاتصال والابتكار والتحول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.