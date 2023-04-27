السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده



جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

13:29ت م

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