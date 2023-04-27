السعودية اليوم / جامعة القصيم تعلن مواعيد التقديم على برامج الدراسات العليا



بريدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أعلنت جامعة القصيم عن موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" للعام الجامعي المقبل 1445هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 / 10 / 1444هـ، حتى يوم السبت 30 / 10 / 1444هـ ، حيث تستقبل عمادة الدراسات العليا طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية في الجامعات .

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، لتشمل 83 برنامجًا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها : 19 برنامجًا في الدكتوراه، و 64 برنامجًا للماجستير، كما حددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، حيث يمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال الرابط: https://gsd.qu.edu.sa/content/p/389 .

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14:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.