السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة بالمنطقة



جيزان 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم, فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا، وعدداً من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ, الذين هنأوا سموه بعيد الفطر المبارك.

وأعرب سموه عن شكره لهم، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع بالخير والأمن والبركات.

وأشاد نائب أمير منطقة جازان، بأعمال وجهود الجهات العدلية بالمنطقة والتطور الإلكتروني في إنجاز القضايا والمعاملات حسب رؤية المملكة المستقبلية، منوهًا بالاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقضاء والمحاكم، بما يضمن خدمة الجميع وإنجاز معاملاتهم وقضاياهم على أكمل وجه.

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14:05ت م

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