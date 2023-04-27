

الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وكثفت المديرية العامة للجوازات جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.

// انتهى //

18:00ت م

0090





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الجوازات" تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.