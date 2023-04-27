السعودية اليوم / استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.. وصول 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة



جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

19:09ت م

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جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس، 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الرياض"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية).// انتهى //19:09ت م0100

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.