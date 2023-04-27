السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى فرنسا تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك



باريس 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة "اليونسكو"، ومسؤولي الملحقيات

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة العيد السعيد.

// انتهى //

19:25ت م

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باريس 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة "اليونسكو"، ومسؤولي الملحقيات السعودية ، ومجموعة من المسؤولين الفرنسيين، والبرلمانيين، والسفراء المعتمدين، وعدد من رؤساء المنظمات الأهلية والشخصيات الدينية في فرنسا، ورجال الفكر والإعلام.وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة العيد السعيد.// انتهى //19:25ت م0106

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.