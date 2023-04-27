

القدس المحتلة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال اعتدت على مسيرة نظمت في قرية عين البيضاء؛ تنديداً باستمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم، والتي كان آخرها إتلاف مزروعات في قرى الأغوار.

وفي القدس المحتلة، استولت قوات الاحتلال على منشأة فلسطينية في البلدة القديمة، وطردت مالكها منها بالقوة، في إطار عمليات الاستيلاء المستمرة على العقارات والمنازل الفلسطينية في القدس.

وفي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على فلسطيني قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين، مما أدى لاستشهاده، ولازال الاحتلال يحتجز جثمانه.

// انتهى //

19:34ت م

0107





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين في الأغوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.