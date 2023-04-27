السعودية اليوم / الخارجية المصرية: إجلاء ٢٦٣٩ مواطناً مصرياً من السودان



القاهرة 8 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء ٢٦٣٩ مواطناً مصرياً من السودان، منهم 1356 مواطناً عن طريق الإجلاء البري و1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، ليصل بذلك عدد المصريين الذين أجلوا حتى الآن 5327 مواطناً.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان له، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجري على قدم وساق، مبيناً أن القوات المسلحة المصرية وفرت مواد غذائية وإسعافيه لما يزيد عن 1000 مواطن مصري من المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.

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