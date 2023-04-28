السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان اليوم.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 68 كيلومتراً جنوب مدينة "خارن"، وشعر به سكان إقليم بلوشستان.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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07:11ت م

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