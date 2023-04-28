السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 08 شوال 1444هـ الموافق 28 أبريل 2023م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, تساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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12:36ت م

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