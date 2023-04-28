السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعرض ملايين السودانيين للجوع مع احتدام القتال



جنيف 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

حذر برنامج الغذاء العالمي من تعرض ملايين السودانيين للجوع، مع احتدام القتال الذي تكاد تكون العمليات الإنسانية مستحيلة بسببه، في الوقت الذي يحتاج ثلث البلاد إلى المساعدة، مع النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والرعاية الصحية.

وقالت ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا بريندا كاريوكي، إن الأزمة سيكون لها عواقب طويلة الأجل، فمنذ بدء الصراع ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان؛ مما عرض ملايين السودانيين للجوع.

وأكدت ممثلة البرنامج أن الوضع الأمني أجبر البرنامج على تعليق عملياته مؤقتًا، داعيةً أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان .

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14:05ت م

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