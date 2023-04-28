السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

14:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.