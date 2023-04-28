شكرا لقرائتكم الرعايا القادمون من السودان يسجدون لله شكرًا بعد وصولهم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب رعايا الدول القادمة من السودان عن سعادتهم وفرحتهم بعد عمليات الإجلاء من السودان، حيث سجدوا لله شكرًا بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، مشاعر الأمن والأمان التي بدت على بعض الرعايا الذين تم إجلاؤهم.

وارتفع عدد الأشخاص الناجين من الحرب في السودان والذين تم إجلاؤهم عبر المملكة العربية السعودية إلى 2991 شخصًا بينهم 119 مواطنًا فقط.

رعايا 80 دولة

وينتمي باقي الأشخاص إلى حوالي 80 دولة حول العالم من الدول الصديقة والشقيقة وذلك عبر رحلات متواصلة تقوم بها السفن السعودية بين مينائي جدة وبورتسودان.

ففي الساعات الأولى من صباح اليوم وصل إلى مدينة جدة عبر سفينة جلال الملك الجبيل، 52 شخصًا من رعايا (المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا)،

سفينة جلالة الملك مكة

وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).