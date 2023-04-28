شكرا لقرائتكم أمطار الخير تعم مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول مواطنون لقطات مصورة توثق الحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة الآن، إذ تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة مصحوبة برياح سطحية.

وبينت اللقطات صوت زخات المطر، بالتزامن مع استعداد المعتمرين والزائرين أداء صلاة الجمعة.

المسجد الحرام

كما رصد مقطع فيديو آخر، لحظات هطول الأمطار بالمسجد الحرام، إذ لم تمنع الأجواء الماطرة المعتمرين من أداء مناسكهم لمواصلة عباداتهم في أمن وأمان.

جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.