السعودية اليوم / ديوان المظالم يعلن وصول نسبة المنجز 104% من حجم المقيد خلال الربع الثالث للعام 1444هـ



الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

أعلن ديوان المظالم اليوم أن نسبة المنجز بالمقارنة مع حجم المقيد من الدعاوى والطلبات خلال الربع الثالث من العام 1444هـ قد بلغ 104%، فيما بلغت نسبة الإنجاز 53% بالمقارنة مع حجم العمل في جميع المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم على مختلف مراحل التقاضي بها.

جاء ذلك خلال التقرير الربع السنوي الثالث لأعمال ديوان المظالم للعام 1444هـ، والذي ذكر أن عدد الدعاوى والطلبات المقيدة خلال الربع قد بلغ 28228 دعوى وطلب، مشيرا إلى أن ديوان المظالم ومن خلال 49331 جلسة تقاضي رقمية في ذات الربع أنجز من خلالها 29475 دعوى وطلبًا.

وذكر التقرير أن عدد زوار منصة معين الرقمية خلال الربع الثالث لهذا العام الهجري الحالي قد بلغ 908066 زائرا لأكثر من 8 ملايين صفحة معروضة، حيث يحرص ديوان المظالم على قياس ونشر إحصائيات الأعمال لديه، والتي يحرص من خلالها على دعم قراراته وتقويمها لعدالة ناجزة وخدمة أفضل.

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15:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.