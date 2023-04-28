شكرا لقرائتكم كواليس إرسال طائرة سعودية إلى اليمن لإنقاذ قلب طفلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف رائد محمد المالكي الرئيس التنفيذي لبرنامج المجتمع التطوعي، كواليس إرسال طائرة سعودية إلى اليمن من أجل إنقاذ قلب طفلة لم يتعد عمرها 10 أيام.

وقال المالكي خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر، إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد الأطباء باليمن الداعمين للعمل التطوعي، يناشده بالاستغاثة لإنقاذ طفلته المولودة بمرض في القلب، مشيرًا إلى أن ابنته ولدت في مدينة حضر موت وهي من المدن اليمنية الكبيرة.

ولفت المالكي إلى أن ذلك كان بعد أسبوعين من انتهاء عمل حملة طبية باليمن، ومغادرتها بالفعل، وذلك بالتزامن مع جائحة كورونا والإغلاق الأمني، معربًا عن شعوره بأنه إذا كان بإمكانه أن يطير بنفسه ويذهب لإنقاذها لفعل ذلك ليس من أجل الطفلة ولكن من أجل والده الذي قضى معظم حياته لدعم العمل التطوعي.

أوضح المالكي أنه اقترح على والد الطفلة السفر إلى الهند، ولكن الظروف لم تسمح بذلك، فضلا عن البحث عن دواء معين لكن والدها أكد أنه غير متوفر في اليمن بأكملها.

طائرة في دقائق

وذكر المالكي أنه طلب من والدها دقائق للتفكير في الأمر، ولم يجد أمامه سوى مركز الملك سلمان للإغاثة، مضيفًا: الوحيدين اللي عندهم الطارات العسكرية، والوحيدين اللي عندهم الإمكانية.

وأشار المالكي إلى أنه تواصل مع المسؤولين في المركز وفي خلال 10 دقائق، كانت الطائرة جاهزة بالفعل بطاقم وفريق طبي، موضحًا أنه تابع استكمال الترتيبات مع والد الطفلة في اليمن ومركز نبض الحياة بحيث يتم وصول الطفلة في نفس توقيت وصول الطاقم الطبي، وتم تركيب كافة التحليلات وتم عمل قسطرة في حوالي 20 دقيقة وأكرمنا الله بنجاحها وإنجازها، حسبما أوضح.

ولفت المالكي إلى أن الله أرسلهم سببًا لإنقاذ أطفال آخرين كانوا بحالة حرجة، قائلا: من حكمة الله أن ما جينا لهذه الحالة فقط، أول ما وصلنا وجدنا 5 أطفال بين الحياة والموت ونجو كلهم بفضل الله، ربنا استخدمنا كأداة لهؤلاء.

من جانب آخر، أشاد شلهوب بن عبدالله الشلهوب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مركز الملك سلمان للإغاثة، بجهود الفريق الطبي في المركز في إنقاذ قلب الطفلة جنى، موثقصا حالتها الصحية بعد تماثلها للشفاء.

بدوره، قال عدنان والد الطفلة: أنه كان يتمنى من الله أن يرزقه بنت، والحمد لله رزقه إياها، لكن الفرحة كانت غير مكتملة عندما علمنا بمرضها وأنها تعاني من مشاكل كثيرة في القلب، وظل يفكر في علاجها وإنقاذها من الموت.

من جانبه، قال البروفسيور جميل عطا استشاري قلب أطفال ورئيس الفريق الطبي التطوعي، إنه فتح الرسالة التي تحتوي على طلب لإنقاذ حياة عمرها 10 أيام عندها انسداد في الصمام الرئوي.

تجهيزات عاجلة

وتابع: حالتها لو تم نقلها بسرعة لأي مكان، ممكن تموت في السيارة، فبدأنا في التجهيزات، واتصالات بالدقيقة بين المركز ومركز نبض الحياة وقوى التحالف، لنقل المريضة بحالتها الصعبة جدا، مضيفا: الساعة 8 صباحًا أقلعنا من الرياض يوم الخميس 21 أغسطس، إلى مطار الريان الدولي، ثم قمنا بإعادة تقييم الحالة، ووجدنا التشخيص صحيحًا، ووجدنا أن ممكن القسطرة ولا نحتاج إلى الجراحة وتم تجهيزها للعملية بنجاح.

تفاعل واسع

من جانب آخر، عبر عدد من المواطنين عن فخرهم بالجهود الإنسانية السعودية المقدمة غير الجديد عليها، فيما قدم عدد من اليمنيين عبارات الشكر والتقدير للقيادة السعودية، حيث قال: عبدالعزيز الحمدان: هذه القصص التي تسجل وتستحق النشر، شكرًا لكل من أحيا القلوب بعد الله سبحانه، لاتدري أي عمل يدخلك الله به الجنه يوم الحساب.

بدوره، قال عبدالله الشمري: الفوائد التي أخذتها من هذا المقطع الجميل، أن من يقدم الخير ويصنع المعروف يجازيه الله سبحانه بالخير في الدنيا قبل الآخرة، مشيرًا إلى أن الدكتور ذكر أن والد البنت كان يقدم الخير بلا مقابل فكان الجزاء له من الله سبحانه أن سخر له من ينقذ بنته، مستشهدًا بقول الرسول الكريم: “صَنائعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ السُّوء”.

وأضاف: نحمد الله على نعمة الخير اللي حنا فيه وهذا من فضل ربي ثم جهود حكومتنا في أبواب الخير أدامهم الله، فيما علق مشعل الرويلي قائلا: الله يجزاهم خير، ويبيض الله وجيهم ويحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، قال مواطن يمني يدعى محمد صالح، من حضرموت الجنوب العربي أشكر من كل قلبي المملكه العربية السعودية مملكة الإنسانيه مملكة الخير والعطاء، مرفقًا صور للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وعلم السعودية.

وتابع: سنكون لكم أوفياء ويشهد التاريخ هجري وميلادي على كرمكم يا السعودية.

على صعيد متصل، قالت مها سعد، السعودية دائماً سبّاقة لفعل الخير والحمد لله الله يبارك لكم في عملكم وجهدكم.