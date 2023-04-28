السعودية اليوم / إسعاف المنية ينفذ 56 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي



بيروت 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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16:11ت م

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