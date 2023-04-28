السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بالحديدة



الحديدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 5 حتى 11 أبريل 2023م، ضخ 437.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 437.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 32 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 11 عملية لصيانة قواعد الخزانات، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

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16:11ت م

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