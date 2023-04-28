السعودية اليوم / هطول أمطار على مدينة الرياض



الرياض 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مدينة الرياض، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.