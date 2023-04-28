السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير الأمن العام



حائل 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي .

ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة للقطاعات الأمنية بمتابعة من سمو وزير الداخلية وما تجده هذه القطاعات بالمنطقة ، من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ من خلال توفير مختلف سبل الدعم والمساندة ، وتأهيل العنصر البشري الذي يمثل ركيزة رئيسية للارتقاء بالأداء في المجالات كافة، ويسهم في ترسيخ الأمن في المجتمع ومكافحة الجريمة.

من جهته أعرب معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي عن شكره لسموه على ماتجده القطاعات الأمنية بالمنطقة من مساندة، مؤكداً حرصه على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله نحو كل مايعزز الأمن ويسهم في حماية الوطن والمواطن.

والمقيم .

19:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.