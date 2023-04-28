السعودية اليوم / الجوازات تواصل إنهاء إجراءات القادمين من جمهورية السودان عبر عمليات الإجلاء



جدة 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء، وتخصيص منصات لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، امتداداً للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان .

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19:43ت م

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