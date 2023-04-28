السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بمنطقة تبوك



تبوك 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

21:53ت م

0080



تبوك 08 شوال 1444 هـ الموافق 28 أبريل 2023 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //21:53ت م0080

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.