اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود



نيويورك 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 00ر272 نقطة، أو 80ر0% ، ليصل إلى 16ر34098 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13ر34 نقطة، أو 83ر0% ، ليصل إلى 48ر4169 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 35ر84 نقطة ، أو 69ر0% ، ليصل إلى 58ر12226 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.