السعودية اليوم / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُقرّ التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية



الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

تمكيناً للمنظمات غير الربحية من ممارسة نشاطات جمع التبرعات؛ صدر قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

ويأتي هذا القرار ليرفع من مستوى الالتزام في المنظمات غير الربحية ويزيد من شفافيتها في جمع التبرعات وذلك لضمان حقوق المتبرعين والاستفادة من التبرعات في الأغراض المخصصة لها.

وتهدف التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات إلى زيادة مستوى الرقابة على البرامج المخصصة للتبرع، وتقنين الممارسات عالية المخاطر، مثل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تسعى إلى حوكمة جمع التبرعات النقدية والعينية وزيادة وعي المنظمات غير الربحية بآليات التبرع المرخّصة وأنواع المخالفات المختلفة.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني صرّح بضرورة العمل بتنفيذ التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

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07:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.