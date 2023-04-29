

عنيزة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك سعود ومراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة بمحافظة عنيزة 1097 مستفيداً خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وبين التجمع الصحي بأن الحالات التي تمت خدمتهم في قسم الطوارئ بالمستشفى 4392 حالة، تنوعت ما بين 92 حالة إسعافية حرجة، و4300 حالة متوسطة، فيما بلغت الحالات المصابة جراء الحوادث المرورية 30 حالة ،كما تم تنويم 105 حالات في أقسام التنويم المحتلفة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

كما استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر بمحافظة عنيزة 5705 مستفيدين، جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة الصحية .

// انتهى //

13:19ت م

0024





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قسم الطوارئ بمستشفى الملك سعود بعنيزة يستقبل 1097 مستفيدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.