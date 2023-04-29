السعودية اليوم / تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة



جدة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته وطفليه أثناء نومهم في منزله، وذلك بطعنهم بسكين في أماكن متفرقة من أجسادهم مما أدى إلى وفاتهم, والتسبب في وفاة جنينين في بطن زوجته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليهم غيلة, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي، اليوم السبت بتاريخ 9 / 10 / 1444هـ الموافق 29 / 4 / 2023م في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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13:34ت م

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