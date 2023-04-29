السعودية اليوم / مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تواصل عقد اجتماعها الخامس على مستوى الخبراء في مدينة جنيف برئاسة المملكة



جنيف 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

رأس ممثل المملكة العربية

واستعرض الدكتور عقيل الغامدي مخرجات اليوم الأول، متطرقا لثلاث موضوعات رئيسة مهمة، هي العمل الاستباقي الإنساني، والإصلاح في دورة البرنامج الإنساني، كذلك الزيارة الميدانية لمجموعة المانحين إلى دولة جنوب السودان، وما رآه أعضاء المجموعة من ملاحظات قدمت للأوتشا تضمنت دعم المانحين لنهج العمل الاستباقي والقدرة على إنقاذ الأرواح وتقليل نقاط الضعف وتكاليف العمل الإنساني الاستباقي على المدى الطويل، واعتماد منهجيات متسقة وأدوات وعمليات للمضي قدما في تطبيق العمل الإنساني، وذلك باستخدام بيانات عالية الجودة وربطها بالأدوات الحالية والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

وأكد رغبة المجموعة في تشجيع الأوتشا على توسيع نطاق الصناديق القُطرية لتمويل أنشطة العمل الاستباقي، مشيدا بجهود منسق الإغاثة في حالات الطوارئ لتخصيص تمويل بنسبة 10 % من ميزانية الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للعمل الاستباقي، مرحبا بجهود الأوتشا لإصلاح دورة البرنامج الإنساني وجعل العمل الإنساني أكثر تركيزا.

بعد ذلك قدم مسؤولو الأوتشا نبذة عن جهودهم في العمل الاستباقي وما يجري تطبيقه حاليا من مشاريع في عدد من الدول منها جنوب السودان ودول الباسيفك، وأبرز الدروس المستفادة والتقييمات المبنية على النتائج لهذه التجارب ليتم تعميمها على دول أخرى.

وقدم فريق الأوتشا تقريرا عن جهودهم في إصلاح دورة البرامج الإنسانية في عدد من الدول، وعملهم في التغلب على التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في الاستجابة الإنسانية.

وفي نهاية اجتماع اليوم الثاني والأخير لمجموعة المانحين، شكر الدكتور الغامدي ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وأعضاء مجموعة المانحين على الحضور والمداخلات القيمة خلال يومي اجتماع المجموعة، ودعاهم إلى حضور الاجتماع السادس والأخير للمجموعة - رفيع المستوى - والمقرر عقده في مدينة الرياض في 17 يونيو المقبل بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

// انتهى //

16:24ت م

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جنيف 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واسرأس ممثل المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، اليوم الثاني لاجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الخامس على مستوى الخبراء في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بالاتحاد السويسري، بحضور أعضاء الدول المانحة (30 دولة)، ومشاركة فريق من كبار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.واستعرض الدكتور عقيل الغامدي مخرجات اليوم الأول، متطرقا لثلاث موضوعات رئيسة مهمة، هي العمل الاستباقي الإنساني، والإصلاح في دورة البرنامج الإنساني، كذلك الزيارة الميدانية لمجموعة المانحين إلى دولة جنوب السودان، وما رآه أعضاء المجموعة من ملاحظات قدمت للأوتشا تضمنت دعم المانحين لنهج العمل الاستباقي والقدرة على إنقاذ الأرواح وتقليل نقاط الضعف وتكاليف العمل الإنساني الاستباقي على المدى الطويل، واعتماد منهجيات متسقة وأدوات وعمليات للمضي قدما في تطبيق العمل الإنساني، وذلك باستخدام بيانات عالية الجودة وربطها بالأدوات الحالية والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.وأكد رغبة المجموعة في تشجيع الأوتشا على توسيع نطاق الصناديق القُطرية لتمويل أنشطة العمل الاستباقي، مشيدا بجهود منسق الإغاثة في حالات الطوارئ لتخصيص تمويل بنسبة 10 % من ميزانية الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للعمل الاستباقي، مرحبا بجهود الأوتشا لإصلاح دورة البرنامج الإنساني وجعل العمل الإنساني أكثر تركيزا.بعد ذلك قدم مسؤولو الأوتشا نبذة عن جهودهم في العمل الاستباقي وما يجري تطبيقه حاليا من مشاريع في عدد من الدول منها جنوب السودان ودول الباسيفك، وأبرز الدروس المستفادة والتقييمات المبنية على النتائج لهذه التجارب ليتم تعميمها على دول أخرى.وقدم فريق الأوتشا تقريرا عن جهودهم في إصلاح دورة البرامج الإنسانية في عدد من الدول، وعملهم في التغلب على التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في الاستجابة الإنسانية.وفي نهاية اجتماع اليوم الثاني والأخير لمجموعة المانحين، شكر الدكتور الغامدي ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وأعضاء مجموعة المانحين على الحضور والمداخلات القيمة خلال يومي اجتماع المجموعة، ودعاهم إلى حضور الاجتماع السادس والأخير للمجموعة - رفيع المستوى - والمقرر عقده في مدينة الرياض في 17 يونيو المقبل بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.// انتهى //16:24ت م0039

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تواصل عقد اجتماعها الخامس على مستوى الخبراء في مدينة جنيف برئاسة المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.