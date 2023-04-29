السعودية اليوم / حرس الحدود بجازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لمحاولته تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي



جيزان 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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17:09ت م

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