السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظتي حجة وصعدة



حجة – صعدة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، حيث جرى خلال المدة من 5 حتى 11 أبريل 2023م في محافظة حجة ضخ 721.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 8.139.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 48 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام،استفاد منها 30.100 فرد.

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17:47ت م

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