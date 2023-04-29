السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية لمتضرري الزلزال في محافظة إدلب



إدلب 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,151 سلة غذائية و2,151 حقيبة نظافة في مدينة سلقين بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 2,151 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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17:47ت م

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