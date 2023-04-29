السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في منطقة شمس الدين شوهين بولاية خاتلون في طاجيكستان



دوشنبه 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات و فحم التدفئة وسخانات الماء في منطقة شمس الدين شوهين التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 250 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً،وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.

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17:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.