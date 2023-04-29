شكرا لقرائتكم جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت مجموعة من الجنديات السعوديات ركاب سفينة أمانة بالورود بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة قادمين من السودان.

وصول السفينة أمانة

وقبل قليل، وصلت السفينة “أمانة” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان، 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

تحية لرجال القوات البحرية السعودية

وفور وصولهم رفع ركاب سفينة “أمانة” أياديهم بالتحية لرجال القوات البحرية الملكية السعودية بعد وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.