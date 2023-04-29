السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفِّذُ حملةً مُكثَّفةً على الباعة الجائلين بمحافظة القطيف



الدمام 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، جولات ميدانية لتعقب الباعة المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمحافظة القطيف .

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف أكثر من ٣٠٠ كيلو جرامًا من الخضار والفواكه والمواد الغذائية مجهولة المصدر، التي تبدو عليها علامات التلف، كانت تعرضها البسطات العشوائية للمستهلكين عشوائيًّا وسط بيئة تفتقد جميعَ الاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة استمرار الحملة؛حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، وللحد ومكافحة ظاهرة الباعة المخالفين والبسطات المخالفة ومنع انتشارهم في المواقع التي تشهد وجودهم فيها، داعيةً إلى تعاون الأهالي في الامتثال للإرشادات، وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وإسهامهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو مركز البلاغات 940.

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20:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.