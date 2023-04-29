السعودية اليوم / صحة القصيم تنفِّذ‬ 179 جولة رقابية



بريدة 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

نفَّذت صحة القصيم‬ 179 جولة رقابية خلال إجازة ‫عيد الفطر المبارك‬ على المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمستشفيات الخاصة والمجمعات العامة والمتخصصة والصيدليات الأهلية ومراكز الخدمات المساندة.

‏حيث تهدف الجولات لقياس ومراقبة الالتزام بالاجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة الصحة‬.

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21:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.