السعودية اليوم / "وقاء" يُطلق برنامج "تدريب وتطوير الممارس البيطري" تزامنًا مع اليوم العالمي للطبيب البيطري



الرياض 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

احتفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، باليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يوافق الـ 29 من شهر أبريل لهذا العام؛وذلك انطلاقاً من حرص المركز على دعم الطبيب البيطري، الذي يُعد خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي، أن الطبيب البيطري يقوم بمهام حيوية تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات والتصدي للأمراض الحيوانية ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة؛حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وبيَّن الغامدي أن برنامج تدريب وتطوير الممارس البيطري سيستمر 18 شهرًا، بدايةً من تاريخ 01/05/2023 حتى تاريخ 31/10/2024، انطلاقاً من خطة إستراتيجية المركز لتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام، ورفع قدرات وإمكانات العاملين في قطاع الصحة الحيوانية؛ليكونوا قادرين على مواكبة المرحلة والأهداف والخطط الإستراتيجية القادمة.

كما أفاد الغامدي بأن البرنامج يهدُف إلى تحسين وبناء معارف ومهارات العاملين في قطاع الصحة الحيوانية بالمركز على مستوى المملكة في المجالات المتعلقة بالوقاية والمكافحة من الأمراض الحيوانية، ومكافحة العدوى ونواقل الأمراض، والرصد الوبائي ومخاطر الصحة الحيوانية،وتطوير القدرات التشخيصية للأمراض الحيوانية، لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم وفق أفضل الممارسات الحديثة.

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21:23ت م

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