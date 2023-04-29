السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية



واشنطن 09 شوال 1444 هـ الموافق 29 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومتراً تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 21ر156 درجة شمالاً وخط طول 69ر156 درجة غرباً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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21:40ت م

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