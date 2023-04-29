ضبط شخصين بحوزتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر بالرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهما (50,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(174) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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